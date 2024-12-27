У колі найближчих: Вікторія Бекхем показала милі фото зі святкування Різдва

Дизайнерка опублікувала кілька знімків у своєму Instagram і написала, що коли її родина збирається вся разом – це робить її дуже щасливою.

На спільному фото зафіксовані Вікторія, її чоловік Девід, троє синів Круз, Ромео та Бруклін із дружиною Ніколою Пельтц, а також донька Бекхемів – Гарпер.

Діти Бекхемів / Фото: Instagram Вікторії Бекхем

"Спільна робота на святах робить мене такою щасливою xxxx. Я вас усіх так сильно люблю @davidbeckham @brooklynpeltzbeckham @romeobeckham @cruzbeckham @nicolaannepeltzbeckham #harperseven x", – підписала Вікторія кадри, які потім перепостила у сторіс, де ще раз написала, як любить своїх рідних.

Круз, Ромео, Бруклін, Харпер, Девід, Вікторія Бекхеми та Нікола Пельтц / Фото: Instagram Вікторії Бекхем

Декількома днями раніше, нагадаємо, Вікторія Бекхем показала кумедне фото чоловіка Девіда в шапці Санта-Клауса. Ексфутболіст був зображений у синій шовковій піжамі у своєму ліжку.

Круз, Бруклін, Девід та Ромео Бекхеми / Фото: Instagram Вікторії Бекхем

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