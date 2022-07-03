У кольорах прапора: модель Ельха Госк продемонструвала стильний аутфіт

Шведська топмодель Ельха Госк, відома як одна з "янголів" бренду білизни Victoria's Secret, потрапила під приціл папараці у Лос-Анджелесі.

Дівчина обрала дуже лаконічний лук, в якому поєднала два наймодніші кольори цього року – синій та жовтий, що символізують кольори українського прапора, але також присутні і у прапорі Швеції.

Зокрема, знаменита красуня одягла широкі сині джинси від бренду Closed, білу вкорочену футболку від Eterne і шкіряну куртку в мотоциклетному стилі. Доповнили цей кежуал-лук жовта сумка Hermès моделі Mini Kelly, кросівки New Balance та стильні сонцезахисні окуляри Christopher Cloos.

Ельза Госк / Фото: Getty Images

Макіяж у моделі був дуже простий та натуральний. Як вона його робить ми раніше вже розповідали тут.

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