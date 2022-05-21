У кольорах прапора України: британська ведуча одягла яскраве вбрання, щоб підтримати нашу країну

19 травня в Лондоні відбувся благодійний захід Tusk Ball 2022 у Музеї природної історії на честь збереження Африки. Однією з гостей балу стала телеведуча Рейчел Райлі.

Знаменитість з'явилася в пошитій на замовлення сукні від бренду Careaux. Вбрання було виконане у кольорах прапора України – мало блакитний верх та жовтий низ. Сукню вона надягла, щоб висловити свою підтримку нашій країні, яка мужньо захищає себе від російської агресії.

Після заходу Рейчел виставила це вбрання на аукціон, а отримані кошти передасть у Street Child's Ukraine Appeal.

Рейчел Райлі / Фото: Getty Images

Компанію на заході Рейчел склав її чоловік — Павло Ковальов, який є професійним російським танцюристом латиноамериканських танців. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він висловлювався проти війни. Пара разом від 2013 року і живе у Великій Британії.

Рейчел Райлі з чоловіком / Фото: Getty Images

"Ця чудова сукня була зроблена для мене блискучими та етичними британськими дизайнерками Рейчел і Лаурою @careauxofficial на знак солідарності з Україною, і тепер ми розігруємо її, щоб зібрати кошти для звернення @streetchilduk в Україні. На сайті квитків Raffall є більше інформації, але сукня приблизно 10-12 розміру, кожен квиток коштує 10 фунтів стерлінгів, і кожен пенні йде на допомогу Україні", — написала Рейчел в Instagram.

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