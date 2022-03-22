У кольорах українського прапора: акторка відвідала бранч номінантів на "Оскар"

Зірка висловила підтримку нашій країні своїм вбранням.
Американська акторка, модель та сценарист Суджата Дей відвідала захід у Лос-Анджелесі, присвячений номінантам на премію "Оскар", яка відбудеться 28 березня. Захід проходив у Japan House, а на червону доріжку 27-річна Дей вийшла у жовтій водолазці та блакитному блейзері, які символізували прапор України.
Нагадаємо, що нещодавно кольори нашого прапора стали головним трендом у світі моди після того, як компанія Pantone зробила посаду на своїй сторінці в Instagram. Кольори отримали назви: вільний синій (freedom blue) та енергійний/спонукальний до дій жовтий (energising yellow).
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