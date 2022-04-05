У кольорах українського прапора: американська співачка виступила на благодійному концерті

У Каліфорнії відбувся концерт, щоб підтримати Україну, а кошти, зібрані на ньому, були передані до фонду Children's Emergency Fund для допомоги потерпілим дітям.

Під час заходу виступило багато артистів, серед яких була співачка Лаурі Реймер. Артистка з'явилася на сцені у синій майці, яку доповнила жовтою хусткою на шиї. Образ був у кольорах прапора України.

Лаурі Реймер / Getty Images

"Концерт для України, представлений Кеном Гріном та фондом "Разом", включатиме кілька годин виступів неймовірно талановитих музикантів, акторів та художників, які зберуться разом, щоб зібрати гроші для дітей та сімей, що біжать з України, які відчайдушно потребують нашої допомоги Якщо не можете бути особисто, ви можете подивитися пряму трансляцію на сайті alerttheglobe.com.", — написала співачка в Instagram.

Читайте також: