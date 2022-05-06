У кольорах українського прапора: відомий манекенник позував на Met Gala в оригінальній накидці

2 травня у США відбувся головний благодійний бал року. Традиційно Met Gala зібрав на червоній доріжці найкрасивіші вбрання та знаменитих особистостей.
Один із гостей цього розкішного заходу, 24-річний манекенник Елтон Мейсон, привернув увагу найбільше, коли з'явився у незвичайному образі від бренду Prada – чорному костюмі з накидкою, яка була прикрашена розсипом синіх та жовтих каменів.
Окрім Елтона, у вбраннях від Prada прийшов весь акторський склад фільму "Елвіс", прем'єра якого відбудеться у травні 2022 року на Каннському кінофестивалі. Роль Літла Річарда у картині виконає саме Елтон Мейсон.
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