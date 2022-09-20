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У кольоровому костюмі і кросівках: 74-річна Мей Маск продемонструвала зухвалий лук

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У кольоровому костюмі і кросівках: 74-річна Мей Маск продемонструвала зухвалий лук

Мей Маск / Фото: Associated Press

74-річна мати Ілона Маска – модель та бізнесвумен – показала крутий образ із фотосесії.

Мей Маск обожнює експериментувати з образами. Тож бізнесвумен вирішила приміряти зухвалий лук. Вона одягла комфортний різнокольоровий костюм, який складався із худі та штанів, і бежевий тренч.

Вбрання Маск доповнила кросівками та трендовими окулярами. Ефектності образу додала стильна зачіска.

Для фото Мей у зухвалій позі лягла на софу. Вона мала дійсно крутий вигляд.

 Нагадаємо, мама Ілона Маска обожнює також і елегантні вбрання. Якось вона продемонструвала розкішний аутфіт у пудровій пишній сукні максі з плісованими рюшами на плечі.

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