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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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159
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У кольорі "Рятувальників Малібу": 72-річна Крісті Брінклі вразила елегантним образом

Зірка з’явилася на заході у Франції в образі, що ідеально вписався в атмосферу і тематику події.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Крісті Брінклі

Крісті Брінклі / © Getty Images

72-річна акторка і модель Крісті Брінклі, пік кар’єри якої припав на 80-ті та 90-ті, взяла участь у серії заходів у Франції. Зокрема Брінклі вийшла до фотографів під час фотосесії, що була присвячена новому серіалу «Рятувальники Малібу» (Baywatch) від FOX.

Цей проєкт — перезапуск відомої драми про пляжних рятувальників, у якій свого часу знімалася Памела Андерсон. Оригінальний серіал тривав 11 сезонів, починаючи від 1989 року. Тому щоб відповідати події Крісті обрала образ у фірмовому відтінку серіалу — червоному.

Крісті Брінклі / © Getty Images

Крісті Брінклі / © Getty Images

Зірка позувала перед фотографами у вишуканій сукні з довгими рукавами і драпуванням, яку також прикрашала пряжка на стегнах. Також Брінклі зробила яскравий макіяж і вишукане укладання з локонами.

Прем’єра нового 12-серійного серіалу про рятувальників запланована на січень 2027 року, а одну з головних ролей у проєкті виконала відома красуня Брукс Нейдер. Деякі з акторів, які знімалися у оригінальному шоу 90-х також з’являться у проєкті як запрошені гості.

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