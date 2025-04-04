У кольоровій спідниці та бомбері: Наомі Кемпбелл на прогулянці в Італії

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

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Наомі Кемпбелл продемонструвала своє унікальне почуття стилю у незвичайній фіолетовій спідниці, з'явившись у четвер у Портофіно в Італії.

54-річна супермодель мала стильний вигляд і була одягнена в різнобарвну замшеву спідницю і чорну куртку-бомбер, також модель одягнула чорні щільні колготи і чорну водолазку, взула пару високих кросівок Nike чорного і сірого кольорів і була в бейсболці та сонцезахисних окулярах з камінням.

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі мала світлий манікюр і безліч різних браслетів на зап'ястях, у вухах у неї були сережки-висячки і вона зробила макіяж.

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Нагадаємо, нещодавно ми показували, як Наомі Кемпбелл відвідала Лувр і зробила фото біля «Мони Лізи».

Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Associated Press Наомі Кемпбелл / © Associated Press Наомі Кемпбелл / © Associated Press Наомі Кемпбелл / © Associated Press Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл на показі L'oreal / © Associated Press Наомі Кемпбелл на показі L'oreal / © Associated Press Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Associated Press Наомі Кемпбелл / © Associated Press Наомі Кемпбелл / © Associated Press Наомі Кемпбелл / © Associated Press Наомі Кемпбелл / © Associated Press Наомі Кемпбелл / © Associated Press Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Associated Press Наомі Кемпбелл / © Associated Press Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл під час показу Versace в 1996 році / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Associated Press Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Associated Press Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Associated Press Наомі Кемпбелл / © Associated Press Наомі Кемпбелл на показі Valentino Spring Summer 2019 в Парижі / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл і Деббі фон Бісмарк / © Getty Images