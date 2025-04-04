У кольоровій спідниці та бомбері: Наомі Кемпбелл на прогулянці в Італії

Наомі Кемпбелл / © Getty Images
Наомі Кемпбелл продемонструвала своє унікальне почуття стилю у незвичайній фіолетовій спідниці, з'явившись у четвер у Портофіно в Італії.
54-річна супермодель мала стильний вигляд і була одягнена в різнобарвну замшеву спідницю і чорну куртку-бомбер, також модель одягнула чорні щільні колготи і чорну водолазку, взула пару високих кросівок Nike чорного і сірого кольорів і була в бейсболці та сонцезахисних окулярах з камінням.
Наомі Кемпбелл / © Getty Images
Наомі мала світлий манікюр і безліч різних браслетів на зап'ястях, у вухах у неї були сережки-висячки і вона зробила макіяж.
Нагадаємо, нещодавно ми показували, як
і зробила фото біля «Мони Лізи». Наомі Кемпбелл відвідала Лувр
Наомі Кемпбелл / © Getty Images
Наомі Кемпбелл / © Getty Images
Наомі Кемпбелл / © Getty Images
Наомі Кемпбелл / © Getty Images
Наомі Кемпбелл / © Getty Images
Наомі Кемпбелл / © Getty Images
Наомі Кемпбелл / © Getty Images
Наомі Кемпбелл / © Getty Images
Наомі Кемпбелл / © Getty Images
Наомі Кемпбелл / © Getty Images
Наомі Кемпбелл / © Getty Images
Наомі Кемпбелл / © Getty Images
Наомі Кемпбелл / © Associated Press
Наомі Кемпбелл / © Associated Press
Наомі Кемпбелл / © Associated Press
Наомі Кемпбелл / © Associated Press
Наомі Кемпбелл / © Getty Images
Наомі Кемпбелл на показі L'oreal / © Associated Press
Наомі Кемпбелл на показі L'oreal / © Associated Press
Наомі Кемпбелл / © Getty Images
Наомі Кемпбелл / © Associated Press
Наомі Кемпбелл / © Associated Press
Наомі Кемпбелл / © Associated Press
Наомі Кемпбелл / © Associated Press
Наомі Кемпбелл / © Associated Press
Наомі Кемпбелл / © Associated Press
Наомі Кемпбелл / © Getty Images
Наомі Кемпбелл / © Getty Images
Наомі Кемпбелл / © Associated Press
Наомі Кемпбелл / © Associated Press
Наомі Кемпбелл / © Getty Images
Наомі Кемпбелл / © Getty Images
Наомі Кемпбелл / © Getty Images
Наомі Кемпбелл під час показу Versace в 1996 році / © Getty Images
Наомі Кемпбелл / © Associated Press
Наомі Кемпбелл / © Getty Images
Наомі Кемпбелл / © Getty Images
Наомі Кемпбелл / © Getty Images
Наомі Кемпбелл / © Getty Images
Наомі Кемпбелл / © Associated Press
Наомі Кемпбелл / © Getty Images
Наомі Кемпбелл / © Getty Images
Наомі Кемпбелл / © Associated Press
Наомі Кемпбелл / © Associated Press
Наомі Кемпбелл на показі Valentino Spring Summer 2019 в Парижі / © Getty Images
Наомі Кемпбелл / © Getty Images
Наомі Кемпбелл / © Getty Images
Наомі Кемпбелл / © Getty Images
Наомі Кемпбелл / © Getty Images
Наомі Кемпбелл і Деббі фон Бісмарк / © Getty Images