У командному джерсі та кепці: вагітна Александра Даддаріо сходила на бейсбол

38-річна американська акторка угорсько-італійського походження, відома багатьом за фільмом "Рятувальники Малібу" та серіалом "Білий лотос", Александра Даддаріо зараз перебуває в очікуванні своєї першої дитини, батько якої — чоловік зірки кінопродюсер Ендрю Форм.

instagram.com/voguemagazine

З огляду на фотографії акторки в Instagram, її вагітність проходить чудово і вона веде активний спосіб життя. Так, Александра сходила на бейсбол. Вона сходила на гру відомої нью-йоркської команди New York Yankees.

instagram.com/alexandradaddario

Для спортивної події вона одягла вінтажне командне джерсі з відомими літерами NY та номером "7" на спині, джинси та фірмову чорну бейсболку.

instagram.com/alexandradaddario

instagram.com/alexandradaddario

На фото Даддаріо усміхалася і, мабуть, добре провела час на грі.

Нагадаємо, раніше Александра Даддаріо відвідала благодійний захід. Вона прийшла на концерт та вечерю Second Chance Rescue у Common Ground, які відбулися у Нью-Йорку. На акторці була сукня-сорочка бежевого кольору і в світлу, ледь помітну смужку, і сірі лофери.

Александра Даддаріо / Фото: Getty Images

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