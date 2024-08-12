У командному джерсі та кепці: вагітна Александра Даддаріо сходила на бейсбол

Акторка незабаром вперше стане мамою.
38-річна американська акторка угорсько-італійського походження, відома багатьом за фільмом "Рятувальники Малібу" та серіалом "Білий лотос", Александра Даддаріо зараз перебуває в очікуванні своєї першої дитини, батько якої — чоловік зірки кінопродюсер Ендрю Форм.
З огляду на фотографії акторки в Instagram, її вагітність проходить чудово і вона веде активний спосіб життя. Так, Александра сходила на бейсбол. Вона сходила на гру відомої нью-йоркської команди New York Yankees.
Для спортивної події вона одягла вінтажне командне джерсі з відомими літерами NY та номером "7" на спині, джинси та фірмову чорну бейсболку.
На фото Даддаріо усміхалася і, мабуть, добре провела час на грі.
Нагадаємо, раніше Александра Даддаріо відвідала благодійний захід. Вона прийшла на концерт та вечерю Second Chance Rescue у Common Ground, які відбулися у Нью-Йорку. На акторці була сукня-сорочка бежевого кольору і в світлу, ледь помітну смужку, і сірі лофери.
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