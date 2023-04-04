У комбінезоні без бретельок: акторка Крістіна Річчі з'явилася на червоній доріжці з чоловіком-перукарем

Крістіна Річчі, яка зіграла в гучному серіалі "Венздей" і фільмах 90-х "Родина Адамсів" і "Каспер", відвідала прем'єру ще одного проєкту, де з'явилася як акторка — другого сезону серіалу-трилера "Шершні".

Презентація відбулася в Лос-Анджелесі, а на захід вона прийшла в компанії свого чоловіка – зіркового стиліста-перукаря Марка Гемптона. Спочатку вони були просто друзями, Марк кілька разів готував її до знімань, невдовзі після розтавання акторки з чоловіком Джеймсом Гірдедженом вони почали зустрічатися. У цих стосунках у Крістіни та Марка народилася дочка.

Перед камерами вони позували трохи обнявшись. Марк одягнув на захід класичний чорний костюм, білу сорочку та краватку-метелика.

Крістіна Річчі з чоловіком / Фото: Associated Press

На Крістіні був комбінезон без бретельок і з чорно-рожевим візерунком. Образ вона доповнила туфлями та великими намистами. Також на зап'ястях акторка мала кілька браслетів.

Крістіна Річчі / Фото: Associated Press

Також їй уклали волосся в об'ємну зачіску і зробили насичений макіяж.

Крістіна Річчі / Фото: Associated Press

Серіал "Шершні" розповідає про команду футболісток середньої школи Нью-Джерсі, які вирушили до Сіетлу на національний турнір 1996 року. Під час польоту над Канадою їхній літак зазнає аварії, а школярки, що вижили, на дев'ятнадцять місяців залишаються у лісі. У серіалі розповідається про їхні спроби вижити, а також про доросле життя, після трагедії.

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