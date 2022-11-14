У комбінезоні ефектним декольте: Ріта Ора з'явилася на червоній доріжці з коханим

Вбрання зірки вийшло досить сміливим, але воно було не єдиним, яке Ріта одягала на цій церемонії.

Британська співачка Ріта Ора та її коханий режисер Тайка Вайтиті стали ведучими церемонії European MTV Awards, яка відбувалася 13 листопада у Дюссельдорфі.

Ріта Ора / Фото: Associated Press

На червоній доріжці перед початком заходу Ріта з'явилася у сексуальному прозорому комбінезоні з мереживної тканини з квітковим оздобленням, фатином та паєтками від бренду Elie Saab.

Цей еффектний лук вона доповнила взуттям на платформі та зачіскою.

Ріта Ора / Фото: Associated Press

На руках у Ріти було безліч каблучок та браслетів. Також вона висвітлила брови і зробила яскравий макіяж.

Ріта Ора / Фото: Associated Press

Під час самого заходу Ора кілька разів переодягаліся. На сцені вона з'явилася у фіолетовому міні-образі з безліччю рюшів на рукавах і з капюшоном.

Ріта Ора / Фото: Associated Press

Також Ріта одягала білий костюм із топом та довгою спідницею. Тайка ж змінив кілька костюмів, продемонструвавши синій, у принт та чорний образи.

Ріта Ора / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що за чутками, пара вже одружена. Британська співачка вийшла заміж за кінорежисера, який старший за неї на 15 років, у Лондоні.

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