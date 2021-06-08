У комбінезоні і білих Лофери: Кеті Голмс вийшла на прогулянку в Нью-Йорку

Вона знову вільний птах.

Зовсім нещодавно стало відомо, що акторка Кеті Голмс розійшлася зі своїм бойфрендом Еміліо Вітоло. Пара зустрічалася від осені минулого року і часто потрапляла під приціл нью-йоркських папараці.

Тепер же Кеті гуляє одна, з друзями або з 15-річною дочкою Сурі, яку народила в шлюбі з Томом Крузом. На вихідних її заскочили в улюбленому невимушеному образі, який об'єднував у собі джинсовий комбінезон, білу базову футболку, які вона доповнила парою білих лоферів і сумкою-шопером.

Волосся зірка зібрала у високий недбалий пучок і додала ще кілька аксесуарів у вигляді сонцезахисних окулярів-лисичок і кулона на довгому ланцюжку. Образ зірки хоч і був повсякденним і навіть простакуватим, але вигляд мав досить милий.

Кеті Голмс / Getty Images

Як пише Just Jared, Кеті та Еміліо розійшлися на хорошій ноті і залишилися друзями. Жодні подробиці їхнього рішення не розголошуються.

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Стиль Кеті Голмс (18 фото)

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