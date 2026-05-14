У комбінезоні і з валізами: папараці заскочили колишню першу леді Франції Карлу Бруні в Каннах
Ввечері, напевно, Карла Бруні вийде на червону доріжку кінофестивалю.
Папараці заскочили Карлу Бруні у готелі Martinez. Вона з усмішкою зустріла фотографів. Експерша леді прибула на Лазурове узбережжя, щоб відвідати Каннський кінофестиваль.
Вона була одягнена у зручний графітовий комбінезон на блискавці і чорну куртку, які скомбінувала з білими кедами.
Бруні розпустила волосся, одягла на обличчя чорні сонцезахисні окуляри. На плечі у неї висіла світло-бежева сумка з коричневими шкіряними ручками, а в руках вона везла дві валізи.
Нагадажмо, Карлу Бруні Бруні у прозорій мереживній мінісукні викликала фурор у Парижі.
