У комбінезоні із стильним поясом: Дженніфер Еністон на церемонії у Лос-Анджелесі

На заході їй вручив нагороду колега з серіалу "Ранкове шоу".

У середу, 8 грудня, у Лос-Анджелесі відбулася щорічна церемонія вручення премії журналу The Hollywood Reporter Power 100 Women in Entertainment. На цьому заході вручають нагороди найвпливовішим жінкам шоу-бізнесу у США. Цього року він відбувався у Fairmont Century Plaza.

Однією з лауреаток стала акторка Дженніфер Еністон. Вона була отримала нагороду Шеррі Лансінг за лідерство, нагороду їй вручив колега з серіалу "Ранкове шоу" Стів Карелл. Для заходу Дженніфер обрала чорний комбінезон без бретельок Alexander McQueen, який доповнював масивний пояс з пряжками на талії.

Дженіфер Еністон / Getty Images

Зі сцени вона виголосила промову, в якій розповіла про важливість для неї цієї нагороди. Але, традиційно, її промова починалася з жарту: "Якби я повернулася в минуле і сказала 19-річній собі, яка на той час працює офіціанткою в Нью-Йорку і погоджується на будь-яке прослуховування, що одного разу отримаю премію Шеррі Лансінг за лідерство, то... 19-річна я відповіла б: "Хто така Шеррі Лансінг?"

"Шеррі Лансінг, людям подобається кидатися словом "першопрохідниця", але у вашому випадку це справді так. Перша жінка, яка очолила студію, з цілою низкою касових хітів та фільмів, нагороджена премією "Оскар". Ви дійсно проклали нам, жінкам, шлях до того, щоб мати ті можливості, які ми маємо сьогодні. І якимось чином примудрилися залишитися однією з найдобріших і щедрих людей, яких я знаю", — додала Дженніфер і зірвала шквал овацій у залі.

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