У комбінезоні із золотою вишивкою: Дженніфер Лопес з'явилася на сцені в образі від Dolce & Gabbana

Для виступу вона вибрала зручний, але ефектний образ.
У минулі вихідні в Нью-Йорку відбувся концерт Global Citizen Live, який цього року був присвячений вакцинації від COVID-19. Захід відвідало багато глядачів, а однією з тих, хто на ньому виступив, була співачка Дженніфер Лопес.
Вона виконала кілька своїх хітів і багато танцювала. Лопес та її балет були з ніг до голови одягнені у вбрання від Dolce & Gabbana з нової колекції, яку бренд зовсім нещодавно представив у Венеції.
Лук для виступу Дженніфер складався з чорного комбінезона, верх якого прикрашала золота вишивка, характерна для італійської марки. Також на зірці було пальто з пейзажами Венеції, яке вона зняла перед танцем.
До речі, на шоу зірка прийшла не сама, а в компанії свого бойфренда Бена Аффлека, з яким нещодавно відновила роман.
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