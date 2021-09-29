У комбінезоні із золотою вишивкою: Дженніфер Лопес з'явилася на сцені в образі від Dolce & Gabbana

У комбінезоні із золотою вишивкою: Дженніфер Лопес з'явилася на сцені в образі від Dolce & Gabbana

Для виступу вона вибрала зручний, але ефектний образ.

У минулі вихідні в Нью-Йорку відбувся концерт Global Citizen Live, який цього року був присвячений вакцинації від COVID-19. Захід відвідало багато глядачів, а однією з тих, хто на ньому виступив, була співачка Дженніфер Лопес.

Вона виконала кілька своїх хітів і багато танцювала. Лопес та її балет були з ніг до голови одягнені у вбрання від Dolce & Gabbana з нової колекції, яку бренд зовсім нещодавно представив у Венеції.

Дженіфер Лопес / Getty Images

Лук для виступу Дженніфер складався з чорного комбінезона, верх якого прикрашала золота вишивка, характерна для італійської марки. Також на зірці було пальто з пейзажами Венеції, яке вона зняла перед танцем.

Дженіфер Лопес / Getty Images

До речі, на шоу зірка прийшла не сама, а в компанії свого бойфренда Бена Аффлека, з яким нещодавно відновила роман.

Дженіфер Лопес / Getty Images

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Стильні виходи Дженніфер Лопес (16 фото)

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