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У комбінезоні-кейпі із глибоким декольте: розкішна Кейт Бланшетт на кінофестивалі

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
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У комбінезоні-кейпі із глибоким декольте: розкішна Кейт Бланшетт на кінофестивалі

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Лауреатка "Оскара" відвідала 34-й щорічний галаконцерт вручення нагород Міжнародного кінофестивалю у Палм-Спрінгс.

Зірка кіно Кейт Бланшетт вийшла на червону доріжку в чорному комбінезоні-кейпі, який був повністю розшитий чорними стразами. Спереду вбрання прикрашала блискавка.

Образ Кейт доповнила туфлями-човниками від Le Silla, лаконічним укладанням та масивними сережками.

Ефектності цьому образу додавало глибоке V-подібне декольте, практично до пупа.

Кейт Бланшетт / © Associated Press
Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

На заході Бланшетт здобула нагороду "Пальма пустелі" за свій новий фільм "Тар". Картина розповідає про диригентку, яка намагається завершити симфонію, що має стати вершиною її творчості, але паралельно переживає непростий період у житті.

Кейт Бланшетт / © Associated Press
Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
598
Поділитись:
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