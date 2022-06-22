У комбінезоні на бретельках від Balenciaga: Кім Кардашян помітили у Нью-Йорку із синами

У комбінезоні на бретельках від Balenciaga: Кім Кардашян помітили у Нью-Йорку із синами

Попри те, що в соцмережах фото дітей знаменитість публікує регулярно, на вулиці і тим паче в іншому місті, вона з ними з'являється рідко.

Знаменитість прилетіла на своєму приватному літаку з Каліфорнії до Нью-Йорка, щоб взяти участь у кількох телешоу, серед яких була популярна програма The Tonight Show Джиммі Феллона. Зірка з'явилася в ефірі шоу в чорному комбінезоні від Balenciaga, з насиченим макіяжем і в білій перуці. На шоу вона розповіла про дітей та прорекламувала свою нову лінійку доглядової косметики SKKN.

Кім Кардашян / Фото: Getty Images

Проте прибула до Нью-Йорка знаменитість не сама, а, як виявилося, зі своїми дітьми. Після шоу Кардашян сфотографували із синами Сейнтом та Псалмом. Сім'я у супроводі охорони та помічників прямувала до ресторану Cipriani. До образу Кім додалася срібляста сумка Balenciaga.

Кім Кардашян із синами / Фото: Getty Images

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