У комбінезоні - на червону доріжку: оригінальний образ Сігурні Вівер у Венеції

Зірка фільмів "Чужий" та "Аватар" Сігурні Вівер стала однією із зірок, хто вийшов на червону доріжку 79-го Венеційського кінофестивалю, але на відміну від інших гостей цього заходу, вона надала перевагу не гламурній сукні зі стразами та блискітками, а елегантному вільному комбінезону.

Сігурні Вівер / Фото: Associated Press

Вбрання акторки створено італійським брендом Valentino. Комбінезон мав довгі рукави, невеликий трикутний виріз на декольте з емблемою бренду.

Образ Сігурні доповнила яскравим макіяжем, золотими прикрасами та чорною сумкою на золотому ланцюжку і білими босоніжками, також від бренду Valentino.

Сігурні Вівер / Фото: Associated Press

На фестивалі вона подивилася прем'єру кримінального трилера від режисера Пола Шредера "Садівник". У цій картині Сігурні зіграла разом із Джоелом Едгертоном.

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