У комбінезоні Roland Mouret з пікантним декольте: Дженніфер Гарнер сяяла на доріжці

Акторка та колишня дружина Бена Аффлека – Дженніфер Гарнер з'явилася на прем'єрі третього сезону шоу Starz Party Down у театрі Regency Bruin у Лос-Анджелесі.

50-річна акторка вийшла на червону доріжку в елегантному чорному комбінезоні із пікантним квадратним вирізом на декольте від Roland Mouret. До вбрання Гарнер підібрала гостроносе взуття на підборах.

Дженніфер Гарнер / Фото: Getty Images

Також у зірки був ідеальний темно-червоний манікюр, дорогоцінний браслет виблискував на зап'ясті, а у вухах гарні сережки-висячки. Дженніфер уклала каштанове волосся і зробила вечірній макіяж лише трохи підкресливши очі та губи.

Дженніфер Гарнер / Фото: Getty Images

Схоже, Дженніфер змінила стиліста. Її образ має приголомшливий вигляд. У звичайному житті акторка обирає простіший повсякденний стиль на кшталт зручних джинсів та кросівок для прогулянок з дітьми та виходів до магазину.

Дженніфер Гарнер / Фото: Getty Images

Нагадаємо, у день весілля її колишнього Аффлека з Дженніфер Лопес Гарнер одягла смішні штани і пішла на шопінг.

Бен Аффлек і Дженніфер Гарнер / Фото: Getty Images

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