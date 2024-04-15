В комбінезоні розкішного кольору: Джессіка Честейн відвідала церемонію в незвичайному вечірньому вбранні

Побачити комбінезон на червоній доріжці – велика рідкість. Тому акторка привернула особливу увагу.
Акторка Джессіка Честейн любить гламурне вбрання зі стразами й лелітками, тому обране нею вбрання від Elie Saab не викликало питань, але його фасон – так. Це був довгий комбінезон розкішного фіолетового кольору з довгими рукавами та глибоким V-подібним декольте.
Вбрання було повністю розшите лелітками, які сяяли від світла софітів. Комбінезон був частиною колекції осінь-зима 2024-2025, а поєднала вона його з гарним кольє з опалом і діамантами від італійського бренду Damiani.
Також Честейн розпустила своє гарне довге руде волосся, зробила макіяж і взула туфлі на підборах. Над її образом працювала стилістка Елізабет Стюарт.
Захід, який відвідала Честейн, – це 10-та щорічна церемонія вручення премії Breakthrough Prize, яку присуджують вченим з усього світу за проривні здобутки в різних галузях науки. Вона відбулася в музеї Академії кінематографічних мистецтв і наук у Лос-Анджелесі. Серед гостей заходу також були Кім Кардашян і Марго Роббі.
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