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- Шоу-бізнес
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У комбінезоні-сітці: Ума Турман знялася в стильній фотосесії для глянцю
Акторка з'явилася в новому чорно-білому фотосеті.
55-річна відома американська акторка Ума Турман стала головною зіркою нового номера журналу Flaunt. На обкладинці глянцю вона позувала в чорному комбінезоні-сітці. Зірка сиділа в кріслі, піднявши ногу вгору.
Автором чорно-білих знімків став фешн-фотограф Марк Селігер. Стилісти підібрали для акторки образи від Saint Laurent, Alaïa, Giorgio Armani, Ann Demeulemeester, Gabriela Hearst та ін.
Ума приміряла білу класичну сорочку в поєднанні з чорними штанами і жакетом, а також одягла жилет на голе тіло.
Наразі Ума Турман займається просуванням бойовика «Стара гвардія-2», де зіграла одну з ролей. Так, вона з’явилася на фотоколі цього фільму в Лос-Анджелесі. Акторка позувала перед фотографами в шовковому ансамблі ніжно-кремового відтінку, що був виконаний у східному стилі.