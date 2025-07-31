ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
263
Час на прочитання
1 хв

У комбінезоні-сітці: Ума Турман знялася в стильній фотосесії для глянцю

Акторка з'явилася в новому чорно-білому фотосеті.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Ума Турман

Ума Турман

55-річна відома американська акторка Ума Турман стала головною зіркою нового номера журналу Flaunt. На обкладинці глянцю вона позувала в чорному комбінезоні-сітці. Зірка сиділа в кріслі, піднявши ногу вгору.

Ума Турман

Ума Турман

Автором чорно-білих знімків став фешн-фотограф Марк Селігер. Стилісти підібрали для акторки образи від Saint Laurent, Alaïa, Giorgio Armani, Ann Demeulemeester, Gabriela Hearst та ін.

Ума Турман

Ума Турман

Ума Турман

Ума Турман

Ума приміряла білу класичну сорочку в поєднанні з чорними штанами і жакетом, а також одягла жилет на голе тіло.

Наразі Ума Турман займається просуванням бойовика «Стара гвардія-2», де зіграла одну з ролей. Так, вона з’явилася на фотоколі цього фільму в Лос-Анджелесі. Акторка позувала перед фотографами в шовковому ансамблі ніжно-кремового відтінку, що був виконаний у східному стилі.

Ума Турман / © Associated Press

Ума Турман / © Associated Press

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie