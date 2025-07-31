У комбінезоні-сітці: Ума Турман знялася в стильній фотосесії для глянцю

Ума Турман

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55-річна відома американська акторка Ума Турман стала головною зіркою нового номера журналу Flaunt. На обкладинці глянцю вона позувала в чорному комбінезоні-сітці. Зірка сиділа в кріслі, піднявши ногу вгору.

Ума Турман

Автором чорно-білих знімків став фешн-фотограф Марк Селігер. Стилісти підібрали для акторки образи від Saint Laurent, Alaïa, Giorgio Armani, Ann Demeulemeester, Gabriela Hearst та ін.

Ума Турман

Ума Турман

Ума приміряла білу класичну сорочку в поєднанні з чорними штанами і жакетом, а також одягла жилет на голе тіло.

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Наразі Ума Турман займається просуванням бойовика «Стара гвардія-2», де зіграла одну з ролей. Так, вона з’явилася на фотоколі цього фільму в Лос-Анджелесі. Акторка позувала перед фотографами в шовковому ансамблі ніжно-кремового відтінку, що був виконаний у східному стилі.

Ума Турман / © Associated Press