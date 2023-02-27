У комбінезоні-смокінгу та з яскравими губами: Кара Делевінь сяяла на світській церемонії

30-річна британська модель Кара Делевінь завітала на церемонію SAG Awards у Голлівуді минулої ночі.
29-та церемонія вручення премії Гільдії кіноакторів відбулася на Fairmont Century Plaza у Сенчурі-Сіті, у Каліфорнії. Кара захопила своїм образом, вийшовши на доріжку в комбінезоні у вигляді смокінгу зі спідницею від Carolina Herrera, що трансформується, з двома великими трояндами – однією на декольте, а іншою на поясі на талії. Вартість такого вбрання оцінюється у 7720 доларів.
Аутфіт манекенниця доповнила туфлями з відкритими носами на високих шпильках, дорогоцінним кольє на шиї з кулоном, сережками з діамантами та браслетом. Волосся Кара уклала в гладку зачіску красивими хвилями і зробила яскравий макіяж очей та губ. Нігті Делевінь були нафарбовані прозорим лаком.
Також своїм виходом на червону доріжку захопила акторка Джессіка Честейн. Вона обрала для заходу яскраву сукню від бренду Zuhair Murad, яка була представлена в колекції весна-літо 2023 року.
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