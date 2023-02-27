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У комбінезоні-смокінгу та з яскравими губами: Кара Делевінь сяяла на світській церемонії

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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У комбінезоні-смокінгу та з яскравими губами: Кара Делевінь сяяла на світській церемонії

Кара Делевінь / Фото: Associated Press

30-річна британська модель Кара Делевінь завітала на церемонію SAG Awards у Голлівуді минулої ночі.

29-та церемонія вручення премії Гільдії кіноакторів відбулася на Fairmont Century Plaza у Сенчурі-Сіті, у Каліфорнії. Кара захопила своїм образом, вийшовши на доріжку в комбінезоні у вигляді смокінгу зі спідницею від Carolina Herrera, що трансформується, з двома великими трояндами – однією на декольте, а іншою на поясі на талії. Вартість такого вбрання оцінюється у 7720 доларів.

Кара Делевінь / © Associated Press
Кара Делевінь / Фото: Associated Press

Аутфіт манекенниця доповнила туфлями з відкритими носами на високих шпильках, дорогоцінним кольє на шиї з кулоном, сережками з діамантами та браслетом. Волосся Кара уклала в гладку зачіску красивими хвилями і зробила яскравий макіяж очей та губ. Нігті Делевінь були нафарбовані прозорим лаком.

Кара Делевінь / © Associated Press
Кара Делевінь / Фото: Associated Press

Також своїм виходом на червону доріжку захопила акторка Джессіка Честейн. Вона обрала для заходу яскраву сукню від бренду Zuhair Murad, яка була представлена в колекції весна-літо 2023 року.

Кара Делевінь / © Associated Press
Кара Делевінь / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
600
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