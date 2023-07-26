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У комбінезоні та білих кедах: Джесіка Честейн прийшла на мітинг у Нью-Йорку

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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У комбінезоні та білих кедах: Джесіка Честейн прийшла на мітинг у Нью-Йорку

Джессіка Честейн / Фото: Getty Images

Зірка вирішила підтримати колег.

В Америці триває історичний страйк працівників кіноіндустрії і все частіше на вулицях із плакатами в руках можна побачити оскароносних акторів, які вийшли підтримати колег. 25 липня під приціл папараці на Таймс-сквер потрапила акторка Джесіка Честейн.

Зірка під час мітингу SAG-AFTRA під назвою Rock The City For A Fair Contract була одягнена у простий джинсовий комбінезон на блискавці та з накладними кишенями. Штанини комбінезону були трохи вкороченими та розкльошеними.

Лук акторка доповнила білими кедами, сонцезахисними окулярами та значком із логотипом мітингу. Волосся вона просто розпустила і трохи накрутила.

Джессіка Честейн / © Getty Images
Джессіка Честейн / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що кількома днями раніше на мітингу під приціл фотографів потрапила оскароносна акторка Сьюзан Сарандон. 76-річна зірка здивувала своїм образом, оскільки з'явилася на вулиці у білій блузі, дуже схожій на українську вишиванку.

© Getty Images
Фото: Getty Images
Сьюзан Сарандон / © Getty Images
Сьюзан Сарандон / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
658
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