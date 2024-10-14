У комбінезоні та кедах: Голлі Беррі у повсякденній луку сходила за покупками

58-річна голлівудська акторка потрапила під приціл папараці, коли ходила за покупками.
Голлі Беррі заскочили з візком продуктів біля супермаркету Bristol Farms у Беверлі-Гіллз. Місце популярне серед знаменитостей тут часто їх фотографують.
Акторка була в комбінезоні кольору хакі і взута у високі кеди, розпустила волосся і була без макіяжу на обличчі та в окулярах у формі хмаринок. У вухах Голлі були сережки-висячки, а на губи вона нанесла бальзам.
Минулого разу зірку Беррі зазнімкували в блузі зі зміїним принтом у Нью-Йорку, коли разом зі своїм чоловіком Ван Хантом йшла до машини.
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