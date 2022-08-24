У комбінезоні та мішкуватому костюмі: два нові образи Бреда Пітта в Японії

Голлівудський актор і колишній чоловік Анджеліни Джолі, 58-річний Бред Пітт, прилетів до Японії заради реклами свого нового фільму "Швидкісний поїзд". Пресконференція та фотокол відбувалися в кінотеатрі Toho Cinemas Kyoto.

Перед камерами Пітт знову продемонстрував лук від дизайнера Гаанса Ніколаса Мотта, який розробив цей та інші образи актора спеціально для його світового промотуру. Цього разу на акторі був вільний і трохи мішкуватий світло-сірий костюм, який він поєднував із жовтим поло та бордовими кросівками Adidas.

Бред Пітт / Фото: Getty Images

Того ж дня знаменитість помітили на залізничній станції JR Kyoto у Токіо. На Бреді був доволі дивний комбінезон сірого кольору, ті ж кеди та біла футболка. На обличчі актор носив захисну маску рожевого кольору.

Бред Пітт / Фото: Getty Images

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