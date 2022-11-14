У комбінезоні в сітку і портупеї: співачка Анітта у сексуальному образі виступила на шоу Ріанни

Бразильська артистка у відвертому луку похизувалася спокусливою фігурою на фешнівенті.
У Мережі опублікували фото співачки Анітти з феєричного шоу спідньої білизни Ріанни Savage X Fenty Show Vol. 4 у Каліфорнії, запис якого вийшло на Amazon Prime Video.
Артистка виступила на шоу у провокаційному образі. На ній була чорна білизна і комбінезон в сітку з рукавами-рукавичками, зверху якого вона одягла портупею на все тіло. Лук зірка доповнила чорними босоніжками на шпильках.
У цьому гарячому образі Анітта продемонструвала струнку фігуру і похизувалася пружними сідницями.
Нагадаємо, раніше Анітта побувала на церемоні LOS40 Music Awards у Мадриді, де постала у чорній сукні від бренду Versace з відвертим вирізом нижче пупка.
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