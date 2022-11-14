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У комбінезоні в сітку і портупеї: співачка Анітта у сексуальному образі виступила на шоу Ріанни

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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У комбінезоні в сітку і портупеї: співачка Анітта у сексуальному образі виступила на шоу Ріанни

Анітта / Фото: Getty Images

Бразильська артистка у відвертому луку похизувалася спокусливою фігурою на фешнівенті.

У Мережі опублікували фото співачки Анітти з феєричного шоу спідньої білизни Ріанни Savage X Fenty Show Vol. 4 у Каліфорнії, запис якого вийшло на Amazon Prime Video.

Артистка виступила на шоу у провокаційному образі. На ній була чорна білизна і комбінезон в сітку з рукавами-рукавичками, зверху якого вона одягла портупею на все тіло. Лук зірка доповнила чорними босоніжками на шпильках.

Анітта / © Getty Images
Анітта / Фото: Getty Images

У цьому гарячому образі Анітта продемонструвала струнку фігуру і похизувалася пружними сідницями.

Анітта / © Getty Images
Анітта / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше Анітта побувала на церемоні LOS40 Music Awards у Мадриді, де постала у чорній сукні від бренду Versace з відвертим вирізом нижче пупка.

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Дата публікації
Перегляди
700
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