У комбінезоні в стилі мілітарі: Кім Кардашян підкреслила вбранням пишні форми

Селебріті показала свій новий лук.

40-річна зірка реаліті-шоу і бізнесвумен Кім Кардашян любить хизуватися своїми образами. Найчастіше вона носить одяг, який ефектно підкреслює її пишні форми.

Так, Кім приміряла трикотажний комбінезон в стилі мілітарі, з розрізом під грудьми і зі швами назовні. Свій образ зірка доповнила маленької замшевого сумочкою і великими золотими сережками.

Кім Кардашян / Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / Instagram Кім Кардашян

Волосся Кардашян залишила розпущеним, а на обличчі зробила макіяж в теплих відтінках.

Кім Кардашян / Instagram Кім Кардашян

"Шукали мене?" — лаконічно підписала серію знімків Кім.

Кім Кардашян / Instagram Кім Кардашян

Також вона показала миле фото зі своїми дітьми.

Кім Кардашян / Instagram Кім Кардашян

Нагадаємо, раніше Кім Кардашян в своїй вбиральні влаштувала фотосесію в стильному луці. Інфлюенсер скомбінувала світло-бежеві штани-карго з коричневим в'язаним укороченим светром. Образ вона доповнила світлими ботильйони на шпильці.

Кім Кардашян / Instagram Кім Кардашян

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Кім Кардашян у купальниках (20 фото)

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