У комбінезоні в стилі мілітарі: Кім Кардашян підкреслила вбранням пишні форми

Селебріті показала свій новий лук.
40-річна зірка реаліті-шоу і бізнесвумен Кім Кардашян любить хизуватися своїми образами. Найчастіше вона носить одяг, який ефектно підкреслює її пишні форми.
Так, Кім приміряла трикотажний комбінезон в стилі мілітарі, з розрізом під грудьми і зі швами назовні. Свій образ зірка доповнила маленької замшевого сумочкою і великими золотими сережками.
Волосся Кардашян залишила розпущеним, а на обличчі зробила макіяж в теплих відтінках.
"Шукали мене?" — лаконічно підписала серію знімків Кім.
Також вона показала миле фото зі своїми дітьми.
Нагадаємо, раніше Кім Кардашян в своїй вбиральні влаштувала фотосесію в стильному луці. Інфлюенсер скомбінувала світло-бежеві штани-карго з коричневим в'язаним укороченим светром. Образ вона доповнила світлими ботильйони на шпильці.
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