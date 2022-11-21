У комбінезоні з американською проймою: Тейлор Свіфт одягла гламурний образ на American Music Awards

У ніч на 21 листопада у Лос-Анджелесі відбулася церемонія вручення однієї з головних музичних нагород – American Music Awards 2022.
Від моменту сходження зірки Тейлор Свіфт вона не йде з жодної церемонії без нагороди. Цього року на American Music Awards співачка стала тріумфаторкою церемонії, забравши зі сцени шість нагород.
- "Найкраща попвиконавиця";
- "Найкраща виконавиця країни";
- "Кращий кантрі-альбом",
- "Кращий попальбом";
- "Найкраще музичне відео";
- "Артист року".
Для цього заходу Тейлор обрала золотий комбінезон із американською проймою від бренду The Blonds. Вбрання прикрашали кишені, пояс і безліч золотистих страз.
Її лук доповнили прикраси від Vram and Delfina Delettrez, золотисті босоніжки на підборах та укладання з об'ємними локонами на один бік. На обличчі Свіфт був макіяж з акцентом на яскравих червоних губах.
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