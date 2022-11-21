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У комбінезоні з американською проймою: Тейлор Свіфт одягла гламурний образ на American Music Awards

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У комбінезоні з американською проймою: Тейлор Свіфт одягла гламурний образ на American Music Awards

Тейлор Свіфт / Фото: Associated Press

У ніч на 21 листопада у Лос-Анджелесі відбулася церемонія вручення однієї з головних музичних нагород – American Music Awards 2022.

Від моменту сходження зірки Тейлор Свіфт вона не йде з жодної церемонії без нагороди. Цього року на American Music Awards співачка стала тріумфаторкою церемонії, забравши зі сцени шість нагород.

  • "Найкраща попвиконавиця";
  • "Найкраща виконавиця країни";
  • "Кращий кантрі-альбом",
  • "Кращий попальбом";
  • "Найкраще музичне відео";
  • "Артист року".
Тейлор Свіфт / © Associated Press
Тейлор Свіфт / Фото: Associated Press

Для цього заходу Тейлор обрала золотий комбінезон із американською проймою від бренду The Blonds. Вбрання прикрашали кишені, пояс і безліч золотистих страз.

Тейлор Свіфт / © Associated Press
Тейлор Свіфт / Фото: Associated Press

Її лук доповнили прикраси від Vram and Delfina Delettrez, золотисті босоніжки на підборах та укладання з об'ємними локонами на один бік. На обличчі Свіфт був макіяж з акцентом на яскравих червоних губах.

Тейлор Свіфт / © Associated Press
Тейлор Свіфт / Фото: Associated Press

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