У комбінезоні з американською проймою: Тейлор Свіфт одягла гламурний образ на American Music Awards

У ніч на 21 листопада у Лос-Анджелесі відбулася церемонія вручення однієї з головних музичних нагород – American Music Awards 2022.

Від моменту сходження зірки Тейлор Свіфт вона не йде з жодної церемонії без нагороди. Цього року на American Music Awards співачка стала тріумфаторкою церемонії, забравши зі сцени шість нагород.

"Найкраща попвиконавиця";

"Найкраща виконавиця країни";

"Кращий кантрі-альбом",

"Кращий попальбом";

"Найкраще музичне відео";

"Артист року".

Тейлор Свіфт / Фото: Associated Press

Для цього заходу Тейлор обрала золотий комбінезон із американською проймою від бренду The Blonds. Вбрання прикрашали кишені, пояс і безліч золотистих страз.

Тейлор Свіфт / Фото: Associated Press

Її лук доповнили прикраси від Vram and Delfina Delettrez, золотисті босоніжки на підборах та укладання з об'ємними локонами на один бік. На обличчі Свіфт був макіяж з акцентом на яскравих червоних губах.

Тейлор Свіфт / Фото: Associated Press

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