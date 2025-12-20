- Дата публікації
Категорія
- Шоу-бізнес
У комбінезоні з декольте: Кейт Гадсон обрала незвичне вбрання для появи на публіці
Акторка обрала відомий британський бренд для шоу.
Зазвичай відомі акторки приходять на інтерв’ю у сукнях чи костюмах, а от комбінезони не часто користуються популярністю. Однак Кейт Гадсон вирішила обрати саме таку річ для своєї появи на інтерв’ю.
Акторка з’явилася на популярному шоу Late Night with Seth Meyers у білому комбінезоні від бренду Stella McCartney. Вбрання було із широкими підплічниками, які робили лук схожим на образи із 80-х, а також додавало йому архітектцрності. Глибоке декольте комбінезону робило силует витянутим та цікавішим. Також вбрання доповнювали драпування і пояс на талії. Поєднала це вбрання акторка лише з чорними туфлями та кількома коштовностями.
Кейт також сфотографували папараці у Нью-Йорку на вулиці, коли вона тільки йшла на це шоу. Акторка, що не змерзнути, закуталась у теплу сіру шубу із високим коміром, яка була від бренду Ducie.