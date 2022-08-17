У комбінезоні з деніму і босоніж: Настя Каменських сфотографувалася у своєму саду

Артистка показала знімки з дому.
Настя Каменських після 5-ти місячного перебування за кордоном повернулася до України. В Instagram вона опублікувала світлину, зроблену вдома, у своєму саду.
Зірка позувала, сидячи босоніж біля яблуні. У руках вона тримала яблуко. Одягнена Настя була у темний комбінезон із деніму та білу футболку. Кучеряве волосся вона зібрала в пучок. Каменських не приховує радості від того, що повернулася на Батьківщину.
"Найсолодші яблука тільки вдома", - написала артистка.
Ще співачка сфотографувалася на тлі села, закутавшись у світлу сорочку.
"Скоро вже закінчиться лiто, а хотiлось би, аби вiйна…", - зазначила вона.
Нагадаємо, Каменських бере участь у міжнародному благодійному онлайн-аукціоні, який організовує канадська благодійна організація "Second Front Ukraine Foundation" з Торонто. Артистка передала як лот свою ефектну жовту сукню.
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