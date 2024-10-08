В комбінезоні з галтером: Кейт Вінслет в яскравому вбранні на прем'єрі фільму у Швейцарії

У картині, яку вона презентувала в Цюриху, акторка зіграла роль дуже відомої фотокореспондентки.
Оскароносна акторка Кейт Вінслет відвідала показ фільму "Лі", який відбувся у межах 20-го Цюрихського кінофестивалю у Швейцарії. В цій картині вона зіграла головну роль, тому на заході була в центрі уваги та позувала перед фотографами.
Вінслет одягла на показ червоний комбінезон з елегантною бретелькою-галтером, яку до того ж прикрашала складка тканини.
Комбінезон мав широкі холошні та кишені, а поєднала акторка його з гостроносими чорними туфлями на підборах і широким поясом із пряжкою. Лук вона доповнила золотими сережками, високою зачіскою, кількома браслетами на зап'ястях і годинником.
Фільм "Лі" розповість історію американської фотокореспондентки Лі Міллер, яка документувала війну. Під час Другої світової вона була кореспонденткою журналу Vogue. Одним з найзнакових фото жінки було те, яке вона зробила у ванній Гітлера в Мюнхені.
Вона фотографувала звільнення Парижа, битву при Сен-Мало, польові шпиталі в Нормандії та звільнення концентраційних таборів Дахау і Бухенвальда. Саме її знімки стали першими свідченнями Голокосту.
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