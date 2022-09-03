У комбінезоні з глибоким декольте: 52-річна італійська акторка потрапила в об'єктиви папараці на пірсі

Вера Джемма зробила ставку у своєму аутфіті на бюсті.

Італійська акторка Вера Джемма відвідала Венеційський кінофестиваль. Папараці заскочили її на пірсі.

Зірка обрала для свого виходу чорний комбінезон зі штанями-палацо, оголеною спиною і глибоким декольте, яке привертало увагу всіх довкола.

Вера Джемма / Фото: Getty Images

Вбрання вона доповнила замшевими босоніжками на високій платформі і підборах і пухнастою сумочкою.

Джемма зібрала ззаду волосся, випустивши спереду пасма, і зробила макіяж із акцентом на віях.

Нагадаємо, на червоній доріжці кінофестивалю дівчина соліста гурту Maneskin Даміана Давида, фотомодель і блогерка - Джорджія Солері з'явилася в елегантному чорному костюмі від Moschino і мереживному бюстгальтері, який підкреслив її пишний бюст.

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