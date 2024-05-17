У комбінезоні з глибоким декольте: американська гімнастка у пікантному луку сходила на вечірку

Американська гімнастка і зірка соцмереж – Олівія Данн – відвідала вечірку з нагоди презентації нової колекції купальників Sports Illustrated Swimsuit Issue. Захід відбувся у Hard Rock Cafe на Таймс-сквер у Нью-Йорку.

Дівчина обрала для своєї появи чорний комбінезон із широкими штанями. На талії були прозорі вставки, прикрашені камінням і торочкою з блискітками.

Олівія Данн / Фото: Getty Images

Але головний акцент у її аутфіті був на глибокому декольте, який чудово підкреслив її пишні і сексуальні груди.

Вбрання Олівія скомбінувала з білими блискучими босоніжками на платформах.

Данн розпустила волосся, зробила макіяж із чорними стрілками, молочний манікюр і прикрасила вуха довгими блискучими сережками.

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