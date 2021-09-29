У комбінезоні з хутром і в пальті із джинса: модель Сінді Бруна на світському заході

У комбінезоні з хутром і в пальті із джинса: модель Сінді Бруна на світському заході

Захід відбувся в Музеї декоративного мистецтва.

Французька модель Сінді Бруна стала однією з гостей паризького заходу — виставки робіт модельєра Тьєрі Мюглера під назвою Thierry Mugler: Couturissime.

Сінді з'явилася в білосніжному комбінезоні з штучним хутром і коричневими деталями. Цей образ модель доповнила джинсовим пальто і туфлями з відкритим мисом.

Сінді Бруна / Getty Images

Також Сінді підібрала до образу лаконічні золоті прикраси, а ось макіяж був досить цікавим — з білими стрілками на кінчиках очей. Волосся вона просто зібрала в пучок.

Сінді Бруна / Getty Images

Хоч вбрання вийшло без сумнівів цікавим, але не таким ефектним як те, що дівчина вибрала для гала-вечора зі збору коштів для організації UNICEF. Тоді перед камерами вона з'явилася в чорному боді з пікантним декольте і шлейкою на одне плече, яке доповнила чорними колготками, сумкою від Balmain і капелюхом від українського дизайнера Руслана Багінського.

Сінді Бруна / Getty Images

Читайте також: Одягла картату сукню і оригінальні босоніжки: французька модель відвідала Каннський кінофестиваль

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання