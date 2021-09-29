У комбінезоні з хутром і в пальті із джинса: модель Сінді Бруна на світському заході

Захід відбувся в Музеї декоративного мистецтва.
Французька модель Сінді Бруна стала однією з гостей паризького заходу — виставки робіт модельєра Тьєрі Мюглера під назвою Thierry Mugler: Couturissime.
Сінді з'явилася в білосніжному комбінезоні з штучним хутром і коричневими деталями. Цей образ модель доповнила джинсовим пальто і туфлями з відкритим мисом.
Також Сінді підібрала до образу лаконічні золоті прикраси, а ось макіяж був досить цікавим — з білими стрілками на кінчиках очей. Волосся вона просто зібрала в пучок.
Хоч вбрання вийшло без сумнівів цікавим, але не таким ефектним як те, що дівчина вибрала для гала-вечора зі збору коштів для організації UNICEF. Тоді перед камерами вона з'явилася в чорному боді з пікантним декольте і шлейкою на одне плече, яке доповнила чорними колготками, сумкою від Balmain і капелюхом від українського дизайнера Руслана Багінського.
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