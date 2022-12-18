У комбінезоні з лелітками та келихом шампанського в руці: ведуча Аманда Голден у святковому образі

Британська телеведуча та акторка Аманда Голден вирішила показати свій святковий настрій і після ранкового радіоефіру на Heart FM вийшла на вулицю не лише в дуже гламурному образі, але й з келихом шампанського в руці. На 51-річній Аманді був яскраво-рожевий комбінезон із розкльошеними холошнями та довгими рукавами, який доповнювало декольте у формі серця та широкий пояс на талії.

Автором комбінезону є бренд Nadine Merabi, вбрання повністю розшите лелітками, а ось доповнила вона його рожевим пальтом з хутряним оздобленням на рукавах та комірі.

Також у цьому образі були і дуже цікаві прикраси та аксесуари, адже ведуча одягла сонцезахисні окуляри та золоті вироби – невеликі сережки, каблучку-"цвях" від Cartier, а також браслет від Van Cleef & Arpels з білою емаллю. Схожий аксесуар також часто носить королева-консорт Великої Британії Камілла, але вона має його в блакитному кольорі, ймовірно, цей браслет у неї один із улюблених.

Аманда Голден / Фото: Getty Images

Свій яскравий образ Аманда доповнила укладанням, макіяжем та різдвяним манікюром у вигляді шапки Санта-Клауса.

Фото: Getty Images

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