У комбінезоні з оголеним плечем і на шпильках: Розі Гантінгтон-Вайтлі у стильному луку відвідала вечірку

37-річна модель в образі total black з'явилася на івенті у Лондоні.
Розі Гантінгтон-Вайтлі відвідала вечірку з нагоди презентації б'юті-засобів з догляду за шкірою, яка відбулася у музеї Тейт Модерн у Лондоні.
Для такої події модель обрала стильний чорний комбінезон з високою горловиною, широкими штанями, оголеною спиною та одним оголеним плечем.
Розі доповнила лук чорними босоніжками на високих шпильках і клатчем-футляром кольору металік.
Гантінгтон-Вайтлі зробила укладання з легкими локонами, макіяж у ніжних відтінках, молочний довгий манікюр і завершила лук діамантовими прикрасами.
Нагадаємо, Розі Гантінгтон-Вайтлі одягла на показ бренду Burberry золотисту оксамитову сукню до колін і взула чорні босоніжки на високих підборах.
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