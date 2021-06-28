У комбінезоні з паєток: ефектна Сіара сяяла на червоній доріжці

35-річна американська співачка відвідала церемонію нагородження BET Awards, яка відбулася вчора 27 червня 2021 року, в Microsoft Theater в Лос-Анджелесі.
Сіара вийшла на червону доріжку в комбінезоні з паєток від Alexandre Vauthier. Образ Сіари був підкреслений широким чорним поясом на талії, декольте було глибоким, а на спині комбінезона був овальний виріз.
Аутфіт артистка і мама трьох дітей доповнила високими чобітьми в тон на підборах, манікюром в бежевому кольорі, сережками з діамантами у вухах і декількома каблучками на пальцях. Біле коротке волосся Сіара уклала в зачіску з мокрим ефектом, а також зробила дуже насичений макіяж губ і очей.
Фотографи зробили кілька знімків, коли артистка йшла з доріжки і можна було роздивитися її образ з різних боків.
Майже рік тому в липні Сіара народила сина Віна. Також у неї є двоє старших дітей — дочка Сієнна і син Фьючер. Свої сімейні знімки співачка часто показує в Instagram.
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