У комбінезоні з пікантним декольте: Кейт Бланшет здивувала вибором аутфіту для світського виходу

Кейт Бланшетт та австралійський режисер Ворвік Торнтон відвідали показ фільму "Новенький" у театрі Астор 1 липня 2023 року в Мельбурні.

Фільм був обраний для участі у програмі "Особливий погляд" Каннського кінофестивалю 2023 року.

Дія "Новенького" відбувається в Австралії 1940-х років. Це історія дев'ятирічного хлопчика-сироти-аборигена, який глибокої ночі прибуває до віддаленого монастиря, яким керує черниця (Кейт Бланшетт). Присутність хлопчика в монастирі порушує тонко збалансований світ у цій історії про духовну боротьбу та ціну виживання.

Кейт Бланшетт та Ворік Торнтон / Фото: Getty Images

На показі стрічки 54-річна Кейт Бланшетт з'явилася у чорному комбінезоні з дуже глибоким вирізом на декольте, поверх якого одягла білий блейзер із золотою запонкою. Взута зірка була в чорні гостроносі туфлі зі шкіри, на шиї у неї сяяло масивне кольє, а у вухах були золоті сережки. Біляве волосся Кейт розпустила і зробила стильне укладання, а макіяж на її обличчі був виконаний у теплих нюдових відтінках.

В австралійський прокат фільм вийде 6 липня.

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