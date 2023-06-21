У комбінезоні з принтом та червоних лабутенах: стильна Гвен Стефані прогулялася Лондоном

Гвен відмовилася в цьому образі від звичної зачіски та яскравої помади.

53-річну співачку та телеведучу Гвен Стефані помітили папараці в Лондоні, коли вона ходила містом. До столиці Великої Британії вона прибула, щоб просувати свій косметичний бренд GXVE Beauty.

На знаменитості був яскравий образ, в якому вона поєднала різнокольоровий комбінезон із принтом у вигляді графіті та яскраво-рожевий кроптоп. Також на Гвен були ефектні червоні ботильйони із шипами від Christian Louboutin.

Волосся зірка розпустила, що для неї незвичайно, адже найчастіше вона носить або тугі хвости, або пучки. Також Стефані зробила досить лаконічний макіяж, у якому відмовилася від червоної помади, яка є також невід'ємною частиною її образу.

Гвен Стефані / Фото: Getty Images

Не можна не відзначити, що комбінезон співачки повністю декорований великими кристалами, що нагадують краплі. Шию та руки співачки прикрашало багато масивних ювелірних прикрас: браслети, каблучки, ланцюжки з підвісками.

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