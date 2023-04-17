У комбінезоні з прозорими вставками: Крістіна Агілера прийшла на престижну премію у луку від Versace

На захід вона прийшла з бойфрендом, з яким у стосунках від 2009 року.

В американському місті Лос-Анджелесі відбулася престижна церемонія вручення нагород "Премія за прорив" (Breakthrough Prize). Захід проводиться від 2012 року та вручається у трьох категоріях: математики, фізики та наук про життя. Лауреати отримують по 3 мільйони доларів призових.

Цього року серед гостей заходу була співачка Крістіна Агілера та її бойфренд Меттью Ратлер.

Співачка обрала для заходу ефектний комбінезон від бренду Versace, який мав прозорі вставки та анімалістичний принт у вигляді "зебри". Вбрання вона доповнила довгим чорним шовковим пальтом з ґудзиками та лацканами.

Крістіна Агілера та Меттью Ратлер / Фото: Associated Press

Також доповнили цей образ сумка від бренду Chrome Hearts, босоніжки на підборах та прикраси з діамантами.

Крістіна Агілера / Фото: Associated Press

Варто відмітити і макіяж зірки, адже вона зробила насичений макіяж очей та губ. Волосся Крістіни було зібрано і покладено у високий пучок.

Крістіна Агілера / Фото: Associated Press

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