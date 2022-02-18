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У комбінезоні з сексуальними вирізами: британська реперка у відвертому образі сходила на фешнпоказ

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У комбінезоні з сексуальними вирізами: британська реперка у відвертому образі сходила на фешнпоказ

Стеффлон Дон / Getty Images

Співачка Стеффлон Дон підкреслила сексуальну фігуру провокаційним вбранням.

До об'єктивів папараці потрапила британська реперка Стеффлон Дон. Вона обрала для відвідування модного показу бренду Poster Girl, який минув в межах Тижня моди в Лондоні, провокаційний лук.

Співачка була одягнена у чорний відвертий комбінезон від бренду Poster Girl вартістю 300 доларів. Вбрання мало сексуальні вирізи спереду та спокусливе декольте. Він був напівпрозорим і прикрашений стразами та кристалами, які переливаються, у вигляді сердечок.

Стеффлон Дон / © Getty Images
Стеффлон Дон / Getty Images

Комбінезон Дон доповнила такими самими рукавичками, чорними шкіряними чоботями та білою сумочкою.

Стеффлон зробила собі зачіску з локонами та високим пучком. На обличчі вона мала чорні окуляри, а у вухах – стильні сережки.

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