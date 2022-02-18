У комбінезоні з сексуальними вирізами: британська реперка у відвертому образі сходила на фешнпоказ

Співачка Стеффлон Дон підкреслила сексуальну фігуру провокаційним вбранням.
До об'єктивів папараці потрапила британська реперка Стеффлон Дон. Вона обрала для відвідування модного показу бренду Poster Girl, який минув в межах Тижня моди в Лондоні, провокаційний лук.
Співачка була одягнена у чорний відвертий комбінезон від бренду Poster Girl вартістю 300 доларів. Вбрання мало сексуальні вирізи спереду та спокусливе декольте. Він був напівпрозорим і прикрашений стразами та кристалами, які переливаються, у вигляді сердечок.
Комбінезон Дон доповнила такими самими рукавичками, чорними шкіряними чоботями та білою сумочкою.
Стеффлон зробила собі зачіску з локонами та високим пучком. На обличчі вона мала чорні окуляри, а у вухах – стильні сережки.
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