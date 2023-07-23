У комбінезоні з торочкою і рожевим латексом: Lizzo підкреслила пишні форми стильним вбранням

Репвиконавиця запалила на концерті в Австралії.

Lizzo у межах свого туру The Special Tour виступила з концертом в австралійському місті Байрон-Бей.

На сцені зірка продемонструвала ефектний аутфіт. Співачка була одягнена у стильний чорний комбінезон на блискавці, з рожевими латексними вставками, шнурівкою і торочкою. На талії у неї був чорний пояс.

Lizzo / Фото: Associated Press

Лук зірка доповнила зачіскою з бірюзовими пасмами волосся, макіяжем із біло-срібними тінями, довгим манікюром, прикрашеним стразами, і сережками-кільцями. Взула Lizzo чорні ботильйони на грубій підошві.

Lizzo / Фото: Associated Press

Lizzo / Фото: Associated Press

У цьому стильному образі артистка продемонструвала пишні форми з різних ракурсів.

Lizzo / Фото: Associated Press

Для одного з номерів співачка доповнила лук пишною спідницею з рожевою шнурівкою та чорними сонцезахисними окулярами.

Lizzo / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Lizzo сходила на афтепаті Met Gala у золотій сукні від Paco Rabanne з широкими рукавами, вирізом на животі і розрізом на спідниці.

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