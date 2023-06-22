У комбінезоні з величезним бантом: Сара Джессіка Паркер відвідала Емпайр-стейт-білдінг

Напередодні виходу нового сезону "І просто так..." Паркер відвідала незвичайний захід.

Зірка серіалу "Секс і місто" Сара Джесіка Паркер відвідала хмарочос Емпайр-стейт-білдінг. Зірка взяла участь у незвичайній церемонії – запаленні вогнів на будівлі. Таким чином, зазвичай відзначаються важливі події — цього разу акторка запалила вогні будівлі на честь 25-річчя серіалу "Секс і місто" та прем'єри другого сезону "І просто так...", вихід якого запланована на 22 червня.

На заході Сара з'явилася у цікавому вбранні – чорному комбінезоні з великим білим бантом на грудях. Бант був декорований сріблястими стразами.

Лук акторка доповнила білим кардиганом розшитим лелітками, годинником на руці та туфлями в білий горох від свого взуттєвого бренду. Волосся вона зібрала в низький недбалий хвіст.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Associated Press

Читайте також: