У комбінезоні золотого кольору: гарна Амаль Клуні відвідала конференцію в Мадриді

Амаль Клуні — відома адвокатка та дружина Джорджа Клуні — відвідала конференцію Mundial "Ми обираємо Землю", яка минула в Мадриді, Іспанія.

Амаль Клуні / Фото: Getty Images

Жінка підкреслила струнку фігуру комбінезоном золотого кольору, виготовленим зі щільної тканини. Верхня частина вбрання мала лише одну широку бретельку, а штани були до кісточок та зі стрілками.

Талію цього стильного комбінезону прикрашало невелике драпування, яке нагадувало бант. До вбрання Амаль підібрала лаконічні аксесуари: невелику сумку з короткими ручками, золотисті туфлі-човники, а також набір чорно-золотих прикрас. Волосся Амаль було укладене на один бік у легкі локони, а на обличчі їй зробили лаконічний макіяж.

Амаль Клуні / Фото: Getty Images

Джордж на захід із дружиною не прийшов. Ймовірно, чоловік перебуває зараз в Америці, де ще триває робота над фільмом, в якому він з'явиться із Бредом Піттом.

Бред Пітт і Джордж Клуні / Фото: Getty Images

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