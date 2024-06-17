У компанії батьків: Рейчел Макадамс у напівпрозорій сукні засвітила труси на премії у Нью-Йорку

45-річна акторка цьогоріч номінована на свою першу премію "Тоні".

Рейчел Макадамс відвідала премію Tony Awards 2024, яка відбулася у Театрі Девіда Коха в Лінкольн-центрі в Нью-Йорку. Вона була номінована на найкращу жіночу роль у виставі "Мері Джейн".

На захід зірка прийшла разом зі своїми батьками – Ленасом і Сандрою Макадамсами.

Рейчел Макадамс із батьками / Фото: Associated Press

Рейчел обрала для своєї появи чорну асиметричну сукню максі з вставкою кольору айворі, невеликим шлейфом і на тонких бретельках. Від спалахів фотокамер вбрання просвічувалося і вона засвітила нюдові труси, а от бюстгальтер був відсутній.

Рейчел Макадамс / Фото: Associated Press

Макадамс зробила укладання з проділом по центру, макіяж із димчатими тінями, вуха прикрасила довгими діамантовими сережками, а руки – діамантовими браслетами і каблучками.

Рейчел Макадамс / Фото: Associated Press

Рейчел Макадамс / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Рейчел Макадамс на фотосесію на честь бродвейської п'єси "Мері Джейн" Мангеттенського театрального клубу у Нью-Йорку з'явилася у фіолетовому боді-водолазці і класичних чорних штанях.

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