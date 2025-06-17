У компанії бойфренда: Елізабет Герлі відвідала благодійний вечір у Лондоні

Елізабет Герлі / © Getty Images

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Британська зірка Елізабет Герлі, яка нещодавно відсвяткувала своє 60-річчя, відвідала благодійний вечір Королівської академії танцю в готелі Mandarin Oriental, в Лондоні.

На цьому заході вона з’явилася в трикотажній обтислій сукні з галтером, довгими рукавами і відкритими плечима. Вбрання ідеально сиділо на фігурі акторки, підкреслюючи її. Образ Елізабет доповнила улюбленою зачіскою з об’ємними кучерями, макіяжі та гламурними сережками. Також вона одягла із сукнею золотисті босоніжки на танкетці.

Елізабет Герлі / © Getty Images

Компанію на заході Герлі склав її новий бойфренд — американський співак Біллі Рей Сайрус — батько Майлі Сайрус. Він з’явився одягнений у все чорне, доповнив лук сонцезахисними окулярами-авіаторами, а волосся заплів у дві косички.

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Елізабет Герлі та Біллі Рей Сайрус / © Getty Images

Свій роман знаменитості оприлюднили у квітні, здивувавши не лише шанувальників, а й близьких друзів. Дебютували вони на килимовій доріжці кілька тижнів тому, відвідавши удвох вечірку бренду Valentino в Римі. На заході Ліз носила яскраво-рожеве вбрання з кейп-накидкою. Орім того, пара активно ділиться особистими фото в соцмережах.

Елізабет Герлі / © Getty Images Елізабет Герлі / © Associated Press Елізабет Герлі / © Getty Images Елізабет Герлі / © Getty Images Елізабет Герлі / © Getty Images Елізабет Герлі / © Getty Images Елізабет Герлі / © Getty Images Елізабет Герлі / © Getty Images Елізабет Герлі / © Associated Press Елізабет Герлі / © Getty Images Елізабет Герлі / © Associated Press Елізабет Герлі / © Getty Images Елізабет Герлі / © Getty Images Елізабет Герлі / © Associated Press Елізабет Герлі / © Associated Press Елізабет Герлі / © Getty Images Елізабет Герлі / © Getty Images