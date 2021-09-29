У компанії брата-красеня: Біллі Айліш прийшла на прем'єру фільму про Джеймса Бонда

У компанії брата-красеня: Біллі Айліш прийшла на прем'єру фільму про Джеймса Бонда

У вівторок, 28 вересня, в Лондонському Royal Albert Hall відбулася світова прем'єра чергового фільму про Джеймса Бонда "Не час помирати".

Показ також відвідала і американська співачка Біллі Айліш, яка разом зі своїм братом музикантом і продюсером Фінніасом О'Коннеллом створила до фільму головний саунтрек.

Для червоної доріжки Біллі одягла чорний вільний костюм від Gucci, який поєднала з чорними босоніжками на високій підошві. Завершили цей образ об'ємна зачіска, дуже легкий макіяж і золоті прикраси.

Біллі Айліш / Associated Press

Але прийшла на цей захід співачка не сама, а в компанії брата Фінніаса. 24-річний музикант з'явився в оксамитовому костюмі з шовковими лацканами.

Біллі Айліш / Associated Press

Брат займає в творчості Біллі одне з головних місць, адже є її продюсером, пише пісні та музику. Він також неодноразово з'являвся під час її живих виступів акомпануючи на гітарі.

Але також Фінніас і сам є виконавцем і навіть випустив не один альбом та кліп.

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