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У компанії доньки та онуки: 80-річна мама Гайді Клум знялася для реклами бренду спідньої білизни

У компанії доньки та онуки: 80-річна мама Гайді Клум знялася для реклами бренду спідньої білизни

Гайді Клум / Фото: Getty Images

Фотографіями з промокампанії топмодель поділилася у Мережі.

51-річна німецька модель та суддя шоу America's Got Talent – Гайді Клум – у компанії своєї 20-річної доньки, теж моделі, Лені вже з'являлися в рекламі бренду спідньої білизни Intimissimi. Вони приміряли мереживні комплекти з нової осінньо-зимової колекції.

(гортайте фото вправо)

На нових знімках із промокампанії до них приєдналася Ерна Клум – 80-річна мати Гайді. Усі разом вони позували у кашемірових комплектах для дому.

Ерна обіймає свою внучку Льоні, а Гайді поклала голову на плечі матері.

Раніше, нагадаємо, Гайді Клум у Геловін з'явилася на своїй грандіозній зірковій костюмованій вечірці в Нью-Йорку і знову здивувала всіх своїм чином. Вона перетворилася на інопланетянина з культового фільму Спілберга.

Гайді Клум / © Associated Press
Гайді Клум / Фото: Associated Press

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