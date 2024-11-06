У компанії доньки та онуки: 80-річна мама Гайді Клум знялася для реклами бренду спідньої білизни

Фотографіями з промокампанії топмодель поділилася у Мережі.
51-річна німецька модель та суддя шоу America's Got Talent – Гайді Клум – у компанії своєї 20-річної доньки, теж моделі, Лені вже з'являлися в рекламі бренду спідньої білизни Intimissimi. Вони приміряли мереживні комплекти з нової осінньо-зимової колекції.
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На нових знімках із промокампанії до них приєдналася Ерна Клум – 80-річна мати Гайді. Усі разом вони позували у кашемірових комплектах для дому.
Ерна обіймає свою внучку Льоні, а Гайді поклала голову на плечі матері.
Раніше, нагадаємо, Гайді Клум у Геловін з'явилася на своїй грандіозній зірковій костюмованій вечірці в Нью-Йорку і знову здивувала всіх своїм чином. Вона перетворилася на інопланетянина з культового фільму Спілберга.
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