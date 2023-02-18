У компанії двох красунчиків: пес Патрон показав своїх співмешканців

Пес-сапер Патрон опублікував в Instagram світлину, на якій він зазнімкований зі своїми співмешканцями – котами-красунчиками Томом і Вєньою. До речі, другий переїхав до них нещодавно, його забрали з села, щоб полікуватися, бо він захворів. Вєня полюбляє вмощуватися на Патронову лежанку, поки той у відрядженні.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

"Ні, ще не поїхав той Вєня. Я вам обіцяв фото нас втрьох, якщо ми зберемо кошти для тварин. Майже вдалось! Але що ж вас потім частувати старими фото, ні. Тому ось.

Тепер у мене вдвічі більше забороненого котячого корму. Я вважаю, що вся їжа, яка є на підлозі — моя. На стіл не можна — ок, в мене що манер немає, я не буду лізти. Але на підлозі моя царина! То мої землі, мій дизайнерський лінолеум чи плитка. Я для кого то гриз?

Дружина Михайла чекає поки Вєня поїсть. І я чекаю теж поки Вєня поїсть, бо він не звик жити у сім‘ї, і тільки-но я підходжу до своєї, прошу зауважити, миски — він зразу шипить, мов змія. Інтроверт, короче.

Щось мені здається, що Вєня в нас залишиться. Хоч блиснуло сонце, і він каже, що сумує за селом. Там в нього набагато більше справ і друзів. А ми, міські, йому не дуже подобаємось, бо надто метушливі. І в квартирі йому не дозволили завести горобчиків. А Вєня переконує, що то найкращий тренажер: ганятись за горобцями.

Том навчив Вєню дивитись на всіх з-під лоба, наче підозрюєш їх у злочинах. Люди зразу метушаться, не знають куди себе діти, наче СБУ приїхало до корупціонерів. Ну то вечори у нас вдома гарні, суцільна комедія.

Всім весняний лизь. Такий, наче і у лютому, але вже якийсь теплий", - написав Патрон.

Нагадаємо, собака-піротехнік виклав відео у соцмережі, на якому він співає кумедну пісню.

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